مصطفى محمد يرتدي القميص رقم «10» مع جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية عن ارتداء مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، للقميص رقم 10 مع فريقه في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة «Fanatik» التركية، فإن إدارة جالاتا سراي تخطط لمنح القميص رقم 10 لمصطفى محمد في الموسم المقبل بعد تألق المهاجم الشاب ورحيل يوسف بلهنده بعد فسخ تعاقده مع النادي.

وكانت إدارة جالاتا سراي قد قررت فسخ تعاقدها مع يوسف بلهندة والذي كان يرتدي القميص رقم 10، بعد انتقاده للنادي مؤخرًا، لتزيد التساؤلات حول هوية من يريتدي القميص الموسم المقبل خلفًا لبلهندة.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مصطفى محمد الذي يرتدي القميص رقم 31 هو المرشح الأقوى لارتداء القميص رقم 10 الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للأنظار وثقة جماهير جالاتا سراي فيه.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.