 سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق وتسقط عددا من الصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق وتسقط عددا من الصواريخ

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:12 م

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، أسقطت الدفاعات الجوية عددًا من صواريخ العدوان في سماء دمشق.

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