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تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.
وحسبما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، أسقطت الدفاعات الجوية عددًا من صواريخ العدوان في سماء دمشق.