تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة مالمو السويدية أعمال الدورة الخامسة عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، حيث اكتملت الاستعدادات لاستقبال حشدٍ كبير من النجوم والمخرجين ومحترفي صناعة السينما العرب والإسكندنافيين، الذين بدأوا بالتوافد إلى مالمو، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 5 مايو.





سجادة حمراء وسط حفاوة جماهيرية ورسمية

يفتتح المهرجان في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بمراسم السجادة الحمراء في سينما "رويال"، وهي من أكبر صالات العرض في السويد، مما يتيح لعدد كبير من الجمهور لقاء ضيوف المهرجان من نجوم وصناع السينما العربية والاحتفاء بهم، بالإضافة إلى متابعة وقائع افتتاح المهرجان الذي أصبح جزءاً من هوية مدينة مالمو.





وقائع الافتتاح الرسمي والتكريم

تبدأ مراسم الافتتاح الرسمية في الساعة السادسة مساءً بكلمة ترحيبية يلقيها نائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس البلدي، يان غرونهولم.

يُعلن بعدها رئيس المهرجان، المخرج محمد قبلاوي، افتتاح الدورة الخامسة عشرة بكلمة ترحيبية بالضيوف ونجوم وصناع السينما، تليها فقرة تعريفية بأعضاء لجان التحكيم.

تكريم أحمد حلمي

يتضمن حفل الافتتاح تكريم النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي تقديراً لمسيرته الإبداعية. ويتسلم التكريم من نائب عمدة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس البلدي يان غرونهولم، ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي.

ومن الجدير بالذكر أن أحمد حلمي سيعقد "ماستر كلاس" في اليوم الثاني من المهرجان، بحضور جمهور مالمو من مختلف الجنسيات، وذلك في سينما "رويال" أيضاً.