نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب

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قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي على ذمة التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة حققت مع أحمد الطنطاوى في القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة، والقضية ٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة.

وأضاف أن النيابة وجهت لطنطاوي تهمتى التحريض على ارتكاب عمل ارهابى باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح.

وأضاف أن طنطاوي متهم أيضا بالتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها، وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر حال حمل المشاركين أسلحة.

وأشار إلى أن الواقعة تتعلق باتهام طنطاوي بالدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين.

وأضاف علي أن "طنطاوي أنكر التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها" بحسب قوله.

ونوه خالد علي إلى أن مدة حبس طنطاوي سنة في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة ستنتهي في 26 مايو المقبل.