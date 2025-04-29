ارتفاع كبير لأسعار الذهب العالمي في ختام تعاملات الاثنين

بعد تراجعه الكبير يوم الجمعة الماضي استهل الذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع كبير.

وارتفع سعر المعدن الأصفر تسليم الشهر الجاري بمقدار 10ر50 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 50ر3332 دولار للأوقية، بعد تراجعه يوم الجمعة بمقدار 60ر49 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 40ر3282 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضية.

جاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم جزئيا بفضل تعاملات صائدي الصفقات بعد التراجع الكبير يوم الجمعة.

كما استفاد المعدن النفيس من انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية حيث تراجع مؤشر قيمة الد ولار اليوم بنسبة 4ر0%.

كما جاء ارتفاع سعر الذهب أيضًا وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية، حيث صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة أيه.بي.سي نيوز أمس الأحد بأنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقيات تجارية مع 17 أو 18 دولة تتفاوض معها الإدارة الأمريكية حاليا، مضيفا "قد يستغرق إبرام اتفاقية تجارية شهورًا، لكن الاتفاق المبدئي والسلوك الجيد والالتزام بمعايير الصفقة من قبل شركائنا التجاريين كفيلة بالحيلولة دون عودة الرسوم الجمركية إلى أقصى حد لها".

في الوقت نفسه قال بيسنت في مقابلة منفصلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية إنه يعتقد أن عبء القيام بالخطوة الأولى لتهدئة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقع على كاهل بكين لآنها تتمتع بفائض ضخم في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.