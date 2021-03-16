 الاقتصاد السعودي ينكمش بـ 3.9% في الربع الرابع من 2020 على أساس سنوي - بوابة الشروق
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الاقتصاد السعودي ينكمش بـ 3.9% في الربع الرابع من 2020 على أساس سنوي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:56 ص

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.9% في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ذلك إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.5% وغير النفطي بنسبة 0.8%.

وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الحكومي 1%، وفي القطاع الخاص 0.8%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، سجل الناتج المحلي المعدل موسميًا نموًا إيجابيًا بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2020 على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.6% وارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.

وحقق القطاع الخاص نموًا إيجابيًا بمقدار 3.2%، بينما نما القطاع الحكومي بنسبة 0.6%.


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