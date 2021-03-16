شيرين عبدالوهاب تبدأ تسجيل تتر مسلسل «لحم غزال» خلال أيام

تبدأ الفنانة شيرين عبدالوهاب تسجيل أغنية تتر مسلسل "لحم غزال" خلال أيام، الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق ماراثون دراما رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق دور فتاة من حي شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور العمل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها.

ولحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب سبق وأن قامت بتقديم أغنية "مشاعر" في مسلسل "حكاية حياة" والذي قامت ببطولته أيضا الفنانة غادة عبدالرازق، من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت وقتها نجاحا كبيرا.