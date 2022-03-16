انطلاق الورش التدريبية في مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر

بدأت منذ قليل الورش التدريبية التى تنظم إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، في محافظة الأقصر في الفترة من 15 لـ20 مارس المقبل تحت شعار "إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة".

وقال الهواري إن الورش التدريبية هي التأليف باستخدام التراث للكاتب الكبير بكرى عبد الحميد، والأعداد والدراماتورج للدكتور مصطفى سليم، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والإخراج للمخرج محمد مرسي، والديكور للدكتورة عايدة علام، وورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة المسرح الكوميدى للمخرج العراقى د. كريم خنجر، وورشة مسرح الشارع للمخرج العراقى نجاة نجم.