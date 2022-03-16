وزير الدفاع الأمريكي: حلف الناتو مستمر في اتحاده لدعم أوكرانيا

ثمّن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، دور القيادة الثابتة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أنها مكّنت من اتخاذ قرارات سريعة للغاية والتفكير بها ماليًا، للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الأربعاء، أن اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو اليوم، يرسل رسالة إلى العالم بأن الحلف مستمر في اتحاده لدعم لأوكرانيا، لافتًا إلى إدانة بلاده للهجوم غير المبرر وغير القانوني للقوات الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا لها حكومة شرعية ذات سيادة، متابعًا: «ندعم قدرتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم ومستمرون بدعمهم في هذا الصدد، ونؤكد التزامنا باتفاقية حلف شمال الأطلسي، ونتطلع قدما للحوارات والنقاشات اليوم».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.