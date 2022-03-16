روسيا تثمن موقف تركيا المتوازن من أزمة أوكرانيا: لا يخضعون لضغوط خارجية وقحة

أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، أن موسكو تثمن موقف تركيا المتوازن من أزمة أوكرانيا، وأنها تعتزم تطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال يوري بليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية لوكالة «نوفوستي»: »نحن ممتنون لزملائنا في أنقرة لتنظيمهم اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، في أنطاليا في 10 مارس، واستعدادهم للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية».

وأكد بليبسون عزم روسيا على تعزيز التعاون مع تركيا في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والغاز يسير وفقا للخطط المعتمدة.

وأضاف أن موسكو تقدر «الخط المتوازن للشركاء الأتراك الذين، على عكس الكثيرين من غيرهم، ليسوا مستعدين للتخلي عن مصالحهم الوطنية ولا يخضعون لضغوط خارجية وقحة».

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.