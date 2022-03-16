 روسيا تحجب الموقع الإلكتروني للبي بي سي ووسيلة إعلامية مستقلة أخرى - بوابة الشروق
الأربعاء 16 مارس 2022 8:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

روسيا تحجب الموقع الإلكتروني للبي بي سي ووسيلة إعلامية مستقلة أخرى

د ب أ:
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 8:21 م

حظرت روسيا على المستخدمين في البلاد الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسيلة إعلامية مستقلة أخرى.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أن الإجراء الذي اتخذته هيئة الرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) اليوم الأربعاء طال نحو 30 موقعا إلكترونيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على هذا الإجراء "اعتقد انه فقط بداية للإجراءات المضادة في الحرب الإعلامية التي شنها الغرب على روسيا".

وشمل الحجب أيضا شبكة الابحاث بيلنجكات التي نشرت مرارا تقارير استقصائية عن جهاز السلطة في موسكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك