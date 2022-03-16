روسيا تحجب الموقع الإلكتروني للبي بي سي ووسيلة إعلامية مستقلة أخرى

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حظرت روسيا على المستخدمين في البلاد الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسيلة إعلامية مستقلة أخرى.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أن الإجراء الذي اتخذته هيئة الرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) اليوم الأربعاء طال نحو 30 موقعا إلكترونيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على هذا الإجراء "اعتقد انه فقط بداية للإجراءات المضادة في الحرب الإعلامية التي شنها الغرب على روسيا".

وشمل الحجب أيضا شبكة الابحاث بيلنجكات التي نشرت مرارا تقارير استقصائية عن جهاز السلطة في موسكو.