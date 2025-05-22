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قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 54 فلسطينيا على الأقل، في سلسلة غارات مكثفة منذ فجر الخميس، استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها للشهر العشرين.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على منازل وخيام تؤوي نازحين وتجمعات مدنيين في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بعد استهداف منزل بدير البلح.

فيما قتل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق 10 فلسطينيين وأصاب آخرين في قصف استهدف "بركسا" في دير البلح.

وفي دير البلح أيضا، قتل الجيش فلسطينيين اثنين في قصف استهدف خيمة بمنطقة الصداقة جنوب المدينة.

وفي مخيم النصيرات (وسط)، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب 3 أطفال في قصف منزل بالمخيم، قبل أن تغير مسيرة إسرائيلية على مدنيين بالمخيم وتقتل فلسطينيا وتصيب 7 آخرين.

* جنوب القطاع

وفي جنوب قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا في سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، قتل الجيش 3 فلسطينيين في قصف بطائرة مسيّرة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، كما قتل اثنين آخرين في قصفين شرق المدينة.

كما أسفر قصف إسرائيلي على منطقتي المواصي وقيزان النجار بخان يونس، عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وسبق أن قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا إثر استهدافه بنيران طائرة مسيّرة قرب "مول العائلة" في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس.

فيما استشهد فلسطيني آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم خان يونس.

* شمال القطاع

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق من مدينة غزة وشمالها.

فقد استشهد اثنان جراء قصف استهدف مجموعة مواطنين قرب مفترق زمو شمال المدينة، فيما انتشلت جثامين 16 آخرين من تحت أنقاض منزلين دمرهما قصف إسرائيلي على منطقة الزرقاء في جباليا البلد.

وفي منطقة الصفطاوي، أسفرت غارة جوية عن استشهد 5 فلسطينيين بعد استهداف منزل، بينما استشهد شخص في قصف بطائرة مسيرة على حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شارع المخابرات شمال مدينة غزة.

في حين اندلع حريق كبير في مستودع الأدوية بمستشفى العودة في تل الزعتر، إثر قصف مباشر من الجيش الإسرائيلي، ما ينذر بكارثة طبية إضافية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.