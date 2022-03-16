العدل تنشئ مقرا للشهر العقاري بمول سيتي ستارز

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قراراً بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيـق باسم "مأموريــة شــهر عقـارى مدينة نصر ثانٍ".
وينص القرار على أن تتبع المأمورية الجديدة مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقرها داخـل مـول سـيتى ستارز بمدينة نصر الكائن بشارع فاطمة بنت مبارك متفرع مـن شـارع عمـر بن الخطاب قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ - محافظة القاهرة ويشمل اختـصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة مدينة نصر ثان.
وأضاف القرار أن يعدل اختصاص مأمورية شهر عقارى مدينة نصر بإخراج قـسم شـرطة مدينـة نصر ثانٍ من اختصاصها بحسب الحدود الإدارية لكل منهما.