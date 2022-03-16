الخطيب يعقد جلسة مع جهاز اليد الجديد في الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم الأربعاء مع الجهاز الجديد لفريق كرة اليد للرجال لدعمه في الفترة المقبلة .

وحضر الجلسة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أحمد سالم المدير الفني للفريق وياسر لبيب رئيس الجهاز وأشرفعواض مدرب فريق 2004 ويحيى يوسف مدير فني فريق السيدات ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

وأكد الخطيب على دعمه وثقته في الجهاز الجديد لتحقيق مطالب الجماهير والمنافسة على لقب الدوري ، حيث تقام الدورة المجمعة النهايئية أيام29 و 30 و 31 مارس الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



أحمد سالم محمود (القائم بأعمال المدير الفني)



هشام عبد الوهاب أحمد (مدرب عام)



هاني حسن عباس (مدير إداري)



محمد أبو زيد عبد الغفار (إداري)



محمد إبراهيم محمد (طبيب الفريق)



مصطفى نجيب السيد (أخصائي العلاج الطبيعي)



محمد شهير الديب (مدلك)



أحمد محمود الدعور (مخطط أحمال)



خالد عبد المعطي عثمان (مدرب حراس مرمى) محمد سليمان (محلل فني رجال)

أحمد محمد القط (محلل فني سيدات)



أحمد السحيلي (مدرب فريق 2002)



أشرف عواض عبده (مدرب فريق 2004)



وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر إلى طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلواأقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، وقرر المجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذييتولى المسئولية لنهاية الموسم.