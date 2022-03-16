رئيس جامعة الوادي الجديد يفتتح المؤتمر السنوي الأول لكلية الطب

افتتح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، المؤتمر السنوي الأول لكلية الطب اليوم الاربعاء، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصح بالوادى الجديد، والدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، على المجهودات التي تبذلها كلية الطب في سبيل تحسين الخدمة الطبية في الوادي الجديد، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية لخدمة المرضى، مشيرا إلى أ المؤتمر ينعقد تحت شعار "معا من أجل خدمة طبية أفضل بالوادي الجديد"، وهو الهدف الأسمى لأبناء المحافظة في ظل بدء الدراسة بكلية الطب البشرى للعام الاول، وسط توفير الإمكانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم والبحث الطبي حيث زاد عدد المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى، مؤكدا على سعي جامعة الوادي الجديد ليكون لها حظ من المستشفيات الجامعية ذات المستوى الحديث.