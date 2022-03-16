لافروف: الغرب لم يرغب في حل المسائل الأمنية مع روسيا سلميا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «الغرب مقتنع بشكل خاطئ بتفوقه المطلق على الآخرين، وسعى لبناء عالم سيسيطر فيه على كل الأمور دون أي عقاب أو احتجاجات»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف لافروف، في حوار مع قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء: «هناك الآن الكثير من الأحاديث عن ضرورة تركيز الضغوط على روسيا لأنها تشكل آخر حر ينبغي تجاوزه قبل الانتقال إلى مواجهة الصين، إنه كلام بسيط لكن فيه حقيقة جوهرية».

وحمّل لافروف دول الغرب المسؤولية عن ابتكار مصطلح «النظام العالمي المبني على قواعد محددة»، مضيفا: «تمت صياغة هذه المبادئ ضمن مجموعة ضيقة بالتزامن مع إنشاء هياكل ضيقة غير رسمية. هناك القانون الإنساني والمفوضية الخاصة بها ضمن الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي أنشأ شراكة خاصة بنفس المسألة حيث يتبنى قرارات دون مراعاة مواقف المجتمع الدولي».

وذكر لافروف أن شركاء روسيا الغربيين «تجاهلوا بتعجرف» مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو في ديسمبر الماضي، ردا على توسع الناتو في أوروبا على مدى عقدين، مشددا على أن الغرب لم يرغب في حل المسائل الأمنية مع روسيا سلميا.

وتابع: «سألتني لماذا لم يكن من الممكن حل هذه المسألة سلميا، لكننا اقترحنا حلها سلميا على مدى سنين».

واتهم الوزير الغرب بمحاولة «خفض عقلانية الشعب الأوكراني وتحريضه ضد روسيا»، مشيرا إلى أن «واشنطن تلعب دورا رئيسيا في تحديد موقف حكومة كييف في محادثاتها مع موسكو، لكن روسيا لم تر من قبل الولايات المتحدة اهتماما بتسوية النزاع حول أوكرانيا، خلال أقرب وقت ممكن».

وأكد لافروف، أن سويسرا، تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، لفت لافروف إلى أن موسكو تنظر إيجابا إلى مقترحات إسرائيل وتركيا بشأن التوسط في المحادثات مع كييف.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.