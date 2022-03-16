جونسون: السعودية متفهمة الحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء أن السعودية "متفهمة الحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية".

وقال جونسون إنه" وجه الشكر للسعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا"،كاشفا "أنه اتفق مع القيادة في المملكة على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة"،وفقا لـ "العربية نت".

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني جلسة مباحثات رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأربعاء إنه "جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها الأمير محمد بن سلمان وبوريس جونسون.

وذكرت "واس" أن البلدين اتفقا على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى معالجة الأزمات القائمة في كل من سوريا والسودان وليبيا وأفغانستان، وضرورة التوصل اتفاق سلام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين، وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

وتربط بين البلدين عدة اتفاقيات لتطوير القوات المسلحة السعودية ولنقل وتوطين التقنية والاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية في المملكة وتدريب وتأهيل مواطنين سعوديين في مجال الطيران.