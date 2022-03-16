 ناصر ماهر: لم أحصل على فرصتي مع الأهلي بعد 13 عاما - بوابة الشروق
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ناصر ماهر: لم أحصل على فرصتي مع الأهلي بعد 13 عاما

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 3:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 3:23 م

أعرب ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق والنجم الحالي لفريق فيوتشر، عن سعادته بقيادة فريقه أمس الثلاثاء، لتحقيق فوز عريض على سموحة، بنتيجة 4-0، ضمن الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدوري العام.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة، بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف هاتريك في مرمى الفريق السكندري.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة (أون تايم سبورتس):" لم أحصل على فرصتي الحقيقية والكاملة مع الأهلي، رغم تواجدي داخل جدران النادي لمدة 13 عامًا".

وأضاف:" تعودت على اللعب في جميع الأجواء، وتألقي الحالي مع فويتشر يرجع لوجود منظومة متكاملة تساعد على النجاح، بداية من مجلس الإدارة، وطموح جميع اللاعبين".

وأكمل:" طموحاتنا كبيرة وهو احتلال مركز جيد في بطولة الدوري، وتقديم مستويات رائعة".

وأتم:" عقدي مع فيوتشر ممتد لـ 4 سنوات قادمة، ولم أتلق أي عروض".


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