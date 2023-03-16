المغرب: الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030 صفحة جديدة من التعاون

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030 يعد تكريسا لـ"صفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات".



وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس- إن أخنوش عبّر في كلمته الافتتاحية للمجلس عن اعتزازه بإعلان الملك محمد السادس عن هذا الترشيح ‏الثلاثي الذي "يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات".



كما قدم رئيس الحكومة تهانيه إلى الملك محمد السادس، على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية خلال سنة 2022، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي شهدته الرياضة بالمغرب، مؤكدا مشاركة الحكومة في هذا التطوير.