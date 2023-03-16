مقتل طيارين اثنين بعد تحطم مروحيتهما العسكرية شمال شرقي الهند

لقي طياران كانا على متن مروحية تابعة للجيش الهندي حتفهما عندما تحطمت قرب مدينة ماندالا في منطقة ويست كامينج بولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند اليوم الخميس، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللفتنانت كولونيل ماهيندرا راوات.

ونقلت وكالة أنباء (برس تراست اوف انديا) الهندية عن راوات، قوله في مدينة جواهاتي اليوم الخميس، إنه تم التعرف على الضابطين المتوفيين، وإن المروحية التي كانت تقلهما كانت تقوم بطلعة جوية عملياتية من مدينة ميساماري في منطقة سونيتبور بولاية آسام إلى مدينة تاوانج في أروناتشال براديش.

وأضاف راوات ،أن الطائرة المروحية واجهت "طقسا غير مستقر" وأنها تحطمت أثناء عودتها إلى ميساماري.

وأضاف المتحدث، أن المروحية فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية حوالي الساعة 0915 صباحا، وأن خمس فرق بحث وإنقاذ تابعة للجيش الهندي انطلقت من فورها بحثا عن المروحية المنكوبة التي تم العثور على حطامها قرب قرية ماندالا الشرقية في بانجلاجاب".

وأوضح أنه تم فتح تحقيق خاص للكشف عن ملابسات الحادث.