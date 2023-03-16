غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 18 محضرا لمخابز مخالفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية إدكو وكفرالدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا للمخابز على النحو التالى، ضبط مخبز أنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر.

كما ضبط مخبز تصرف فى كمية من الدقيق قدرها 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و8 مخابز أنتجوا خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ومخبز قام بالتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجار مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه وقت التوقف، وتحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

كانت الحملة برئاسة تامر مبارك، وبرفقة إسلام زين الدين، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.