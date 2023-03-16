أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند يبلغ حوالي 7.26 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة يوم "التعاون الفني والاقتصادي الهندي 2023 ".

وقالت الوزيرة إن هناك قواسم مشتركة تربط بين الهند ومصر، وهناك تاريخ سياسي مشترك بين الجانبين امتد لسنوات عدة منذ عهد الزعيمين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الهندي نهرو.

وأشارت إلى الزيارات العديدة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند وكان آخرها حضوره كضيف شرف في العيد الوطني للهند في يناير الماضي، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على تفعيل نتائج هذه الزيارة الهامة والتعاون بين الجانبين خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأعربت المشاط عن سعادتها ببرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ايتك) الذي تخرج منه أكثر من 1600 مصري حيث تحظى مصر ب 200 مكان في الدورات المختلفة كل عام، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الشراكات بين الهند ومصر لتدريب الطلاب ورواد الأعمال والصحفيين في مختلف المجالات ومن أهم المشاريع التي نتجت عن هذا التعاون بين الجانبين كان مشروع الطاقة الشمسية بقرية اجعوين بمرسى مطروح ومركز التدريب التكنولوجي بشبرا الخيمة.

ومن جانبه .. رحب السفير الهندي بالقاهرة بالحضور وبخريجي برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي المصري، وقال إن الهند ومصر من أقدم حضارات العالم بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة منذ العصور القديمة، لافتا إلى صمود العلاقات بين البلدين على مر الزمن.

وأشار إلى تعزيز التواصل السياسي المستمر بين الجانبين على أعلى مستوى العلاقات الثنائية.. لافتا إلى تبادل الزيارات بين مصر والهند على مستوى رفيع حيث قام كل من وزير الدفاع الهندي ووزير الشئون الخارجية الهندية ووزير البيئة الهندي بزيارة مصر خلال النصف الثاني من عام 2022 كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة الهند في يناير 2023 وذلك لحضور احتفالية الهند بعيدها كضيف شرف يوم 26 يناير 2023 وخلال زيارته أعلنت الهند ومصر عن قرارهما برفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية .

وأوضح أنه على صعيد التجارة والاستثمار ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بشكل سريع حيث حققت زيادة قدرها 75% خلال العام المالي 2021 / 2022 لتسجل أعلى مستوى لها تاريخيا بقيمة 7.26 مليار دولار أمريكي، وتواصل نموها خلال عام 2022 / 2023 أيضا.

وقال إن هناك حوالي 50 شركة هندية تعمل في مصر، وقامت هذه الشركات باستثمار أكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات مثل الكيماويات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث قامت شركات هندية رائدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية وتقدر القيمة الصافية لهذه الاستثمارات بحوالي 18 مليار دولار أمريكي.

وتابع "كما قامت السفارة الهندية بتفعيل الآليات المؤسسية حيث عقدت الدورة الخامسة من اجتماعات لجنة التجارة الهندية المصرية المشتركة والدورة الخامسة من اجتماعات مجلس الأعمال المشترك في يوليو 2022 وذلك بهدف تعزيز التجارة الثنائية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الجهود قام أكثر من 14 وفدا من رجال الأعمال من حوالي 600 شركة هندية بزيارة مصر منذ منتصف عام 2021".

وأشار السفير إلى أن بلاده دعت مصر ك"بلد ضيف" لحضور مؤتمر مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة خلال الفترة 202 - 2023، ومن المتوقع أن يتعاون البلدان على نطاق واسع تحت هذه المظلة، حيث قام وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الخارجية سامح شكري بزيارة الهند لحضور اجتماع مجموعة الشعرين في فبراير الماضي وأوائل مارس الجاري.

وقال السفير إننا نحتفل اليوم ببرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذي يعد برنامجا رئيسيا برعاية كاملة من إدارة شراكة التنمية التابعة لحكومة الهند.. مشيرا إلى أن البرنامج تأسس منذ 58 عاما وتزايدت قوته على مر السنين حيث سامهم في بناء جسور صداقة عبر أكثر من 160 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة.

وأضاف أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي أفاد أكثر من مائتي ألف متخصص على مدار 57 عاما حيث تقدم الهند كل عام أكثر من 14 ألف منحة دراسية في 100 مؤسسة هندية رائدة لأشخاص من حوالي 160 دولة شريكة.

وأوضح سفير الهند أنه على مدى العقود الماضية تخرج من البرنامج مجموعة كبيرة من المصريين الذين أصبحوا سفراء لدعم العلاقات الوثيقة بين مصر والهند.. لافتا إلى أنه في عام 2021 ونظرا للقيود التي فرضتها الجائحة تم التدريب عبر الإنترنت والفيدو كونفرانس، وخلال العامين الماضيين قامت الهند بتدريب 200 متخصص في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الإلكتروني إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجالات جديدة من بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإدارة الإلكترونية للمكاتب وجودة الموانئ ومصايد الأسماك.

وأوضح أنه في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي تقدم الهند برنامجا تدريبيا للمسئولين المصريين العاملين في مختلف الوزارات والإدارات.