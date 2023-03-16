رئيس راينميتال الألمانية يؤكد عرض إنشاء مصنع بأوكرانيا لإنتاج الدبابة بانثر

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة، ارمين بابرجر، عرض مجموعته الخاص بإنشاء مصنع في أوكرانيا لإنتاج الدبابة "بانثر" الجديدة.



وقال بابرجر أمام صحفيين في دوسلدورف، اليوم الخميس، إن إنشاء أوكرانيا للمصنع سيستغرق ما يتراوح بين 12 و14 شهرا.



وأعلن بابرجر، أن راينميتال تعتزم خلال الـ 15 شهرا المقبلة البدء في إنتاج هذه الدبابة التي كانت المجموعة قدمتها في منتصف عام 2022.



وأوضح بابرجر، أن راينميتال أو شركة محاصة بين راينميتال والحكومة الأوكرانية ستقوم باستئجار هذا المصنع، مشيرا إلى أن الإنتاج اللاحق للدبابة في المصنع سيستغرق شهورا أخرى "سنكون عندئذ في نهاية 2024 عندما ينتهي الأمر".



ومن المنتظر أن توفر راينميتال أنظمة دفاع جوي لحماية هذا المصنع.



في الوقت نفسه، أكد بابرجر، أنه لم يتم اتخاذ قرار سواء من جانب الحكومة الأوكرانية أو من الحكومة الألمانية بخصوص بناء المصنع: "نتوقع أن هذا القرار سيصدر على الأرجح في غضون الشهرين المقبلين".



وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى راينميتال خطط لبناء مصنع لدبابات بانثر في دول أخرى، قال بابرجر: "نعم لدينا القدرة على إنتاج بانثر في المجر"، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.