وزيرة الإعلام الباكستانية: عمران خان يستخدم النساء والأطفال كدروع بشرية

اتهمت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، زعيم المعارضة ورئيس حركة إنصاف الباكستانية عمران خان، بأنه يتصرف مثل الإرهابيين الجبناء.

وقالت أورنجزيب، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإرهابيين هاجموا الشرطة واتخذوا النساء والأطفال دروعا بشرية وابتزوا الحكومة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الخميس.

وأوضحت أورنجزيب أن خان يطلق أكاذيب صارخة، وأن الحكومة لا علاقة لها باعتقاله، وإن اعتقاله لا علاقة له بتأخير الانتخابات كما يزعم هو في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.

وقالت الوزيرة، إن عمران خان يخالف القانون باستمرار بدلا من التعاون مع الشرطة التي كانت تنفذ أوامر المحكمة فحسب.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل قضايا فساد ضد خان، وكان لابد من اعتقاله وتقديمه إلى المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه.

وأصيب أكثر من مائة شرطي في باكستان جراء تجدد الاشتباكات أمس الأربعاء، بين أنصار خان والشرطة في عملية أخرى لاعتقال رئيس الوزراء السابق.

ويختبئ خان داخل مجمعه السكني في مدينة لاهور بشرق البلاد، فيما يخيم الآلاف من أنصاره خارجه لمساعدته في تجنب الاعتقال، حيث أصدرت المحاكم مذكرات اعتقال بحقه بناء على العديد من الاتهامات.

وبدأت الشرطة والقوات شبه العسكرية أمس الأول الثلاثاء، عملية لصد أنصار خان في ثالث محاولة في خلال الأسابيع الأخيرة لاعتقاله.

ورشق أنصار خان، بينهم وزراء سابقون وأعضاء من البرلمان، الشرطة والقوات شبه العسكرية بالحجارة والقنابل الحارقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من مئة شخص.