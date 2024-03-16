عمرو موسى: الدول العربية مطالبة بالتحرك لتحقيق اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية عليها أن تتحرك من أجل تحقيق الاعتراف العالمي الشامل بالدولة الفلسطينية.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع قناة «الجزيرة مباشر»، أن الدول العربية عليها أن تطلب هذا الأمر بشكل رسمي، وأن تتخذ مواقف جدية لتحقيق ذلك.



وأوضح أنَّ عددًا كبيرًا من الدول الكبرى الحامية لإسرائيل خلقت موقفًا خطيرًا ومؤسفًا ولا يصح أن يُقبل، مشدّدًا على ضرورة التحرك ليكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية.



وذكر أن هذا الأمر هو الذي خُدعت فيه الدول العربية في مفاوضات التسعينات، مؤكدًا أنه يجب أولًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل فوري ومن ثم يتم التفاوض على التفاصيل.



ونوه بأن الدولة الفلسطينية تكون في إطار حدود الرابع من يونيو 1967، وبعد ذلك يمكن الحديث عن كيفية ترتيب وضع هذه الدولة والعلاقة مع إسرائيل والملف الأمني.



وأفاد بأن هذه المناقشات يمكن أن تستغرق وقتا، لكن ما يجب فعله أولًا هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.