ارتفاع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لـ 7605

قال بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت، 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف البيان، أن الاعتقالات توزعت على محافظات طولكرم، الخليل، طوباس، بيت لحم، نابلس، جنين، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير رائد الحوتري المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسجن المؤبد 22 مرة، ومنزل الأسير سعيد ذياب المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وهما من محافظة قلقيلية، وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 7605.

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.