 محافظة مطروح يوجه بإنهاء تركيب الوصلات المنزلية وربطها بشبكة الصرف بحي الشروق - بوابة الشروق
السبت 16 مارس 2024 1:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظة مطروح يوجه بإنهاء تركيب الوصلات المنزلية وربطها بشبكة الصرف بحي الشروق

أحمد سباق
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 1:28 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 1:28 م

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، ويرافقه المهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، بتفقد أعمال تطوير منطقة حي الشروق بشرق مدينة مرسى مطروح ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية من إنهاء تركيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوصلات المنزلية ووصلات التشغيل، وربطها بشبكة الصرف الصحي.

كما طالب بمتابعة تعديل مسار خطوط وكابلات الكهرباء، مع توسعة الشارع الرئيسي لمدخل الحي، بالإضافة إلى أعمال الرصف بعد توسعة الشارع وإزالة الإشغالات، ومتابعة إزالة المعوقات لسرعة إنهاء الأعمال مع متابعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية من مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع كهرباء مطروح، ومديرية الطرق وغيرها، لتوفير مزيد من الخدمات.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضاري والتيسير على حركة السيارات والمواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك