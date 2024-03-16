شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استُشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، واصابة عدد آخر بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا، في المخيم الجديد بالنصيرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وفجر اليوم، ارتقى 36 شهيدا، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 73 ألفًا و439 مصابًا.



ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.