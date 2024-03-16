تشواميني مدافعا في تشكيل الريال ضد أوساسونا

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه الأساسي لخوض مواجهة أوساسونا، على ملعب "أل سادار" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وشهد تشكيل المرينجي تواجد أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع بجانب أنطونيو روديجر، بينما تواجد ناتشو على مقاعد البدلاء.

بينما تواجد إبراهيم دياز في الخط الأمامي خلف ثنائي الهجوم فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، لتعويض غياب جود بيلينجهام للإيقاف.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، تشواميني، روديجر، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متفوقا بـ7 نقاط على الوصيف جيرونا، و8 نقاط على برشلونة صاحب المركز الثالث.