العاملون في السجون بكتالونيا يدخلون إضرابا بعد مقتل طاه

أضرب حرس السجون وعاملون آخرون في عدة سجون بإقليم كتالونيا الإسباني عن العمل احتجاجا على قتل سجين لأحد الطهاة.

وأعلنت وزيرة العدل الكتالونية جيما أوباسارت، اليوم السبت، حبس بعض السجناء بزنازينهم على مدار الساعة منذ مساء أمس الأول الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك تم حظر زيارات ذوي النزلاء. وأضافت أن القواعد المشددة تم تطبيقها على نحو 1200 سجين. وبحسب تقارير لقناة "آر تي في إي" التلفزيونية ووسائل إعلامية أخرى، تم وضع متاريس على الطرق.

وكان مركز احتجاز "كواتري كامينس" للأحداث في لا روكا ديل باليس وسجن "واد راس" للنساء في برشلونة، من بين سجون أخرى تم تطبيق القواعد عليها.

وذكرت أوباسارت أن الاحتجاجات انتهت في بعض السجون.

ويطالب المحتجون بمزيد من الإجراءات الأمنية وباستقالة الوزيرة. وأقرت أوباسارت بأن المطالب مبررة جزئيا، وقالت: "نعرض على نقابات العمال عقد لقاء مجددا بأسرع وقت ممكن لحل الموقف معا".