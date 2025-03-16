الرئيس السيسي: وضعنا خطة إصلاح كاملة لأقسام الشرطة ومديريات الأمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة وضعت خطة إصلاح كاملة لأقسام الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق نقلة كبيرة في تطوير المؤسسة الأمنية التي تحمل أهمية كبيرة كونها معنية بالمحافظة أمن وسلامة الدولة.

وتابع: «عليكم بتهنئة أنفسكم وأبناءكم بأن لهم دورًا كبيرًا ولا تستمعوا لما يُقال عن وزارة الداخلية.. علينا التعامل بالنِسَب.. نفترض أن جهاز الشرطة يتعامل مع 80 مليون مواطن يوميًّا.. ممكن تحصل كام غلطة في اليوم؟، رغم إننا نتمنى ميبقاش في أي حاجة سلبية».

واستكمل: «يجب التحلي بالموضوعية عند الحكم والتعامل مع هذا الأمر.. بنتعامل مع ملايين البشر في 27 محافظة، فيهم السليم وغير السليم، وفيهم الأمين وغيره.. طاب مين بيتعامل مع المخدرات؟ مين بيتعامل مع جرائم الآثار؟ مين بيتعامل مع جرائم سرقة السيارات؟ مين بيتعامل مع جرائم سرقة الأراضي؟.. هو ابنتكم أو بنتكم.. يعني مش منفصلين عن بعض همّا ولا مصر اللي بيأمونها».

وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.

واستعرض الرئيس السيسي تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.