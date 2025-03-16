سفير بكين لدى الرياض: 35 شركة صينية فتحت مقار إقليمية في السعودية

أنشأت 35 شركة صينية مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى زيادة الاستثمارات مع تنامي المشاريع والأنشطة التجارية في السوق المحلية.

وقال السفير الصيني تشانج هوا في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية مساء اليوم الأحد، "إن السعودية تعد واحدة من أهم أسواق المقاولات للصين في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع الشركات الصينية إلى تنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية، كمشاريع هندسة الاتصالات ومعالجة مياه الصرف الصحي والموانئ والنقل".

كما تضمنت أنشطة الشركات مشاريع المرافق العامة كالملاعب الرياضية والإسكان الاجتماعي، ومشاريع تطوير الطاقة الجديدة كمحطات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، والصناعات التحويلية كالبتروكيماويات وتعدين المعادن، بحسب المسئول الصيني الذي أكد عزم الشركات الصينية على مواصلة زيادة الاستثمارات في السعودية.

وبلغ إجمالي استثمارات الشركات الصينية المباشرة مليارين و481 دولار حتى 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأضاف هوا أن "أعمال الشركات الصينية التي تعمل في السعودية حاليا تغطي مجالات تتضمن المقاولات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات الاتصالات والطب الحيوي والاستثمار الصناعي وبناء المناطق الصناعية، وبدأت تتوسع تدريجياً في مجالات الخدمات المالية والاستشارات والتعاون التكنولوجي وتجارة التجزئة، ما يعكس تحولاً من نموذج الاعتماد على الطاقة إلى نموذج مدفوع بالابتكار".

وأعلن السفير الصيني لدي الرياض "تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر 100 مليار دولار لسنوات متتالية".

وأكد هوا أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 150 دولة ومنطقة، وتواصل وضع التنمية في مركز الأجندة الدولية، وتتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتعمل بشكل ثابت كـ"دولة كبيرة تمكينية"، ما يضفي مزيدا من الاستقرار واليقين على الاقتصاد العالمي.