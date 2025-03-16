حماس: الإفراج عن رهينة أمريكي-إسرائيلي وتسليم 4 جثث حال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس الفلسطينية يوم السبت، إنها لن تفرج عن رهينة أمريكي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "اتفاق استثنائي" يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددا. وفي الوقت نفسه، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية تسعة أشخاص في غزة، من بينهم صحفيون محليون ومسعفون، وفقا لمراقبين.

وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة ولا تستمر أكثر من 50 يوما، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أيضا التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الإستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه إسرائيل بزعم الحاجة إلى منع تهريب السلاح.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إنه يتحدث عن محادثات أجريت خلف أبواب مغلقة، إن حماس سوف تطلب أيضا الإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وجرى خطف الجندي الإسرائيلي من أصول أمريكية، عيدان ألكسندر /21 عاما/ والذي نشأ في تينفلاي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، من قاعدته العسكرية في الهجوم الذي شنته حماس يوم السابع من أكتوبر 2023 وهو آخر مواطن أمريكي محتجز في غزة.ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة، يعتقد أن 35 منهم قد لاقوا حتفهم.

وخلال مظاهرة الأسبوع الماضي أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، اتهم أقارب الرهائن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"انتهاك الاتفاق الذي وقعه والتخلي عن الرهائن في غزة".

وقال إسحاق هورن، والد الرهينة إيتان والرهينة المحرر إير، "أنتم تريدون التضحية بأبنائنا من أجل ملذات السلطة".

وفي وقت لاحق من يوم السبت، أمر نتنياهو المفاوضين بالاستعداد لمواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وفقا لمكتبه.

وعلى صعيد متصل، استشهد ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين في غارتين جويتين إسرائيليتين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إن الشهداء بينهم ثلاثة صحفيين فلسطينيين كانوا يوثقون توزيع المساعدات. وحدد المسؤول الصحي المحلي فارس عوض أحدهم وهو محمود سليم، الذي كان يشغل طائرة مسيرة.

ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف شخصين كانا يشغلان طائرة مسيرة، قال إنها شكلت تهديدا للجنود في المنطقة.

وأضاف أنه شن غارة جوية أخرى على مجموعة من الأشخاص الذين جاءوا لجمع معدات الطائرة المسيرة. وحدد الجيش هوية جميع المستهدفين كمسلحين مشتبه بهم، بدون تقديم أي أدلة.

ووصف بيان حماس الهجوم بأنه "تصعيد خطير" يهدف إلى "إفشال أي فرصة" لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.