مسئول أمريكي: هجماتنا في اليمن ليست عشوائية وتختلف عن عهد بايدن

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بأن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن أمس السبت استهدفت وقضت على عدد من قادة الحوثيين، مشيرا إلى أن هذه الضربات جزء من جهود متواصلة لواشنطن لإعادة فتح المسار أمام حركة التجارة العالمية.

وفي مداخلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أكد والتز أن الضربات الأخيرة تختلف عن الضربات العديدة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ضد الحوثيين.

وأوضح والتز: "لم تكن هذه هجمات عشوائية، بل كانت ردًا ساحقًا استهدف بالفعل عددًا من قادة الحوثيين وقضى عليهم"، مضيفا أن "الفرق هنا يتمثل في استهداف قيادة الحوثيين، وتحميل إيران المسئولية".

واتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، طهران بمساعدة الحوثيين في مهاجمة السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية العالمية. وأوضح والتز أن نحو 70 % من التجارة العالمية تتجه الآن نحو جنوب إفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن ومشاكل في سلسلة التوريد.

من جهته، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي "بشدة" الضربات، معتبرا في بيان أنها "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وفقا لمحطة "فرانس24" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية إلى "31 قتيلا و101 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء"، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة أولية وغير نهائية.