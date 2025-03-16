السعودية: الاسهام بمعلومات في إحباط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين بالعراق

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنها ساهمت في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في العراق.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، اليوم الأحد، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في العراق، أحبطت وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب 7ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بضائع ألعاب أطفال وطاولات كي ملابس".

ونوه المتحدث الأمني السعودي" بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في العراق في متابعة وضبط المواد المخدرة"، مؤكدًا" أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية في إنتاج وتهريب المخدرات، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقيةاليوم الأحد ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية.

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي ان "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية" في اقليم كردستان في شمال البلاد اسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من سورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا و100 كلجم من حبوب الكبتا جون المخدرة".

وقال العميد ميري إن القوات الأمنية القت القبض على المتورطين، دون تحديد الأعداد ولا جنسيتهم.

وبحسب المسؤول العراقي فإن العملية نفذت بعد تلقي معلومات من المملكة السعودية.

وحدثت عملية نقل للمواد المخدرة من شاحنة تركية الى شاحنة عراقية قرب معبر يربط ما بين تركيا والعراق بحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية العراقية على حسابها على فيسبوك.

وأورد تقرير نشر عام 2024 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.