السودان: مقتل 16 مواطنا إثر هجوم للدعم السريع في الفاشر

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في السودان، إن الهجمات العدوانية والعشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة على 37 قرية من قرى ريفي الفاشر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، أسفرت عن مقتل 16 مواطنا وجرح آخرين.

وقالت الفرقة السادسة مشاة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن تلك الهجمات جاءت بغرض نهب وسلب ممتلكات المواطنين، إذ أسفرت عن حرق المنازل ونهب محاصيل المواطنين الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها، حيث أدت الهجمات الي تهجير من تبقى من المواطنين.

وذكرت الفرقة، أن عملية حصر الخسائر البشرية والمادية للهجوم الوحشي من قبل مليشيا آل دقلو على قرى ريفي الفاشر مازالت مستمرة.

وفي الصعيد ذاته أضافت الفرقة السادسة مشاة، أن مليشيا آل دقلو وفي سعيها للتغطية على هزائمها المتلاحقة قامت فجر اليوم بقصف مدفعي عنيف على حي ومعسكر أبوشوك بالفاشر بعدد 22 قذيفة من مدفع الهاون عيار 120 ملم لم تسفر عن خسائر بشرية ولكنها تسببت في أضرار مادية محدودة.