الحوثيون: استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي وهذا لن يثنينا عن مساندة غزة

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الهجمات الأمريكية ستجر الوضع إلى تصعيد أكبر ولن تثنينا عن دعم غزة

أكد المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، أن الهجمات الأمريكية لن تردعهم عن دعم غزة بل ستؤدي إلى تصعيد أكبر وأشد قسوة، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين يفضح عجز الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمجلس "نطمئن أبناء الشعب اليمني الصامد ونؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة".

وتابع البيان "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي، وهذا لن يثنينا عن مساندة غزة بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى".

وأضاف "الأمريكي ومعه دولة الاحتلال سيفشلان ويجران أذيال الخيبة والهزيمة كما حصل خلال معركة طوفان الأقصى".

ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته تجاه الرعونة الأمريكية الإسرائيلية التي سيتأثر منها الجميع.

وقال إن العمليات البحرية اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات.

وأكد أن الغارات الأمريكية على اليمن عودة لعسكرة البحر الأحمر وتهديد فعلي للملاحة الدولية في المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".