الدفاع الكويتية: رصدنا 4 طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد.

وأضافت في بيان، أنه تم تدمير مسيرة، فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر، وأشارت إلى سقوط طائرتين مسيرتين شمال البلاد، دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.

بيان رقم (32)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 16, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، منها موانئ ومصافٍ للنفط.

وبلغ عدد الهجمات الإيرانية خلال 16 يوما على دول الخليج والأردن، أكثر من 3810 صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق حصيلة مستندة إلى بيانات رسمية حتى مساء أمس الأحد.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات بـ1919 هجومًا (313 صاروخًا و1606 مسيّرات)، تليها الكويت بـ761 هجومًا (254 صاروخًا و507 مسيّرات)، ثم البحرين التي اعترضت 337 هجومًا (125 صاروخًا و212 مسيّرة).

وفي قطر، بلغ إجمالي الهجمات 253 هجومًا (170 صاروخًا و81 مسيّرة) إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين من طراز "سوخوي24". أما السعودية فسجّلت 322 هجومًا (25 صاروخًا و297 مسيّرة) استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية وحقل شيبة وقيادات عسكرية.

وفي الأردن، أعلنت المملكة التصدي لـ204 صواريخ ومسيّرات استهدفت مواقع حيوية. بينما كانت سلطنة عُمان الأقل تعرضًا للهجمات، إذ رُصدت 16 مسيّرة، بعضها أصابت منشآت وقود في صلالة ومناطق صناعية في صحار.