إيران: مقتل 503 أشخاص في طهران جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

قال مدير مركز الطوارئ في العاصمة الإيرانية طهران محمد إسماعيل توكلي، إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 503 أشخاص وجرحت نحو 5700 آخرين في العاصمة حتى اليوم.

وأشار توكلي في حديثه للتلفزيون الإيراني الرسمي، الاثنين، إلى أن الغالبية العظمى من القتلى من المدنيين.

ولفت إلى أن 12 طفلا، تتراوح أعمارهم بين شهرين و12 عاما، قتلوا أيضا في الهجمات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عسكرية على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 3195، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت وأصابت عسكريين أمريكيين.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.