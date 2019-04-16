ترامب يطالب شركة بوينج الأمريكية بإصلاح عيوب طائراتها من طراز «737 ماكس»

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، القائمين على شركة "بوينج" الأمريكية لإنتاج الطائرات بضرورة إصلاح عيوب طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس".

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن ترامب دعا - في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إلى إدخال تعديلات على مثل هذا الطراز من طائرات البوينج، وقال: "لم يتعرض أي منتج (أمريكي) لمثل ما تعرض له هذا الطراز من الطائرات".

وكانت شركات الطيران في أغلب دول العالم قد أوقفت تشغيل طائراتها من طراز "بيونج 737 ماكس" بعد تحطم طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز في الشهر الماضي خلال رحلة دولية من أديس أبابا إلى نيروبي ومصرع 157 شخصاً كانوا على متنها.