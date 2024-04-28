الدفاع الروسية تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية، في أجواء مناطق مختلفة من الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

وأوضح البيان، أنه جرى تدمير تسع طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك، وثلاث فوق منطقة كورسك، واثنتين فوق منطقة بلجورود، وثلاث فوق منطقة كالوجا.

وكثفت أوكرانيا في الأشهر الماضية من وتيرة شن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على المناطق الروسية.

ولاتزال الاشتباكات متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية دون تحقيق أي اختراق سياسي ينهي هذه العملية العسكرية التي بدأت قبل عامين.