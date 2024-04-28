ما الذي سيحدث بعد حظر الولايات المتحدة تطبيق تيك توك؟

"عندما توقف تطبيق تيك توك عن العمل في الهند، حظرت الحكومة 58 تطبيقا صينيا آخر بالإضافة إليه"

ويحمل تيك توك أهمية ثقافية مماثلة في الولايات المتحدة، حيث تزدهر المنتديات المتخصصة ويعتمد عدد لا يُحصى من المُبدعين والشركات الصغيرة في معيشتهم على التطبيق.

يكما قدم تطبيق تيك توك نوعاً من النجاح، أقل شيوعاً على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

فعلى سبيل المثال، تُستخدم منصة إنستغرام بشكل أكبر لنشر محتوى لأغراض استهلاكية من حسابات لديها متابعون كثيرون، بينما يركز تيك توك بشكل أكبر على تشجيع المستخدمين العاديين على النشر.

عندما توقف تطبيق تيك توك عن العمل في الهند، حظرت الحكومة 58 تطبيقا صينيا آخر بالإضافة إليه، ومن ضمنها بعض التطبيقات التي تتزايد شعبيتها حالياً في الولايات المتحدة اليوم، مثل تطبيق تسوق الأزياء "شين".

ومع مرور السنين، حظرت الهند أكثر من مائة تطبيق صيني آخر. إلا أن أُعيدت مؤخراً نسخة هندية من تطبيق شين، عبر التفاوض، إلى شبكة الإنترنت.

ويُمكن أن يحدث نفس الشيء في الولايات المتحدة. ويُشكل القانون الجديد سابقة ويُخلق آليةً للحكومة الأمريكية للتخلص من التطبيقات الصينية الأخرى.

يمكن أن تنطبق مخاوف الخصوصية والأمن القومي التي يعبر كذلك عنها السياسيون بشأن تطبيق تيك على مجموعة من الشركات الأخرى .

فعندما تتم إزالة أحد التطبيقات الشائعة، يمكن للتطبيقات الآخرى محاولة سد الفجوة.

يقول نيخيل باهوا، محلل سياسات التكنولوجيا الهندي ومؤسس موقع ميديا ناما الإخباري: "بمجرد حظر تيك توك، فتح ذلك المجال أمام فرصة بمليارات الدولارات. إذ دٌشنت عدة شركات هندية ناشئة أو أصبحت محور اهتمام لسد الفجوة."

فمنذ عدة أشهر، عجت صحف التكنولوجيا الهندية ، بالأخبار حول شركات منصات التواصل الاجتماعي الهندية الجديدة المثيرة للاهتمام، والتي تحمل أسماء موج و أم أكس و تاكا تاكا.

وقد حقق بعضها نجاحاً أولياً، حيث جذبت تلك الشركات نجوم تيك توك السابقين إلى منصاتهم وتأمين الاستثمارات وحتى الدعم الحكومي.

وقد أدى ذلك إلى تقسيم سوق شركات منصات التواصل الاجتماعي الهندية داحل زوايا مختلفة، حيث تتصارع هذه التطبيقات الجديدة من أجل الهيمنة، لكن حمى ما بعد إغلاق تيك توك هذه لم تدُم طويلاً.

فقد أطلق تطبيق إنستغرام في أغسطس 2020، موجز فيديو قصير تسمى ب"الريلز"، وذلك بعد أشهر فقط من حظر تيك توك.

و بعد مرور شهر، حذا موقع يوتيوب حذوه وأطلق خاصية "شورتس" التي تعني كذلك فيديوهات موجزة، وهو ما يعد تقليداً لوظيفة تيك توك الخاصة به.

وقد رسخت، بالفعل، منصتا إنستغرام ويوتيوب أرضية لهما في الهند، ولم يكن يحظى مجال الشركات الناشئة الجديدة بأي فرصة.

يقول براتيك واغري، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الإنترنت، وهي مجموعة مناصرة هندية: "كان هناك الكثير من الضجيج حول بدائل تطبيق تيك توك، لكن معظمها تلاشى على المدى الطويل".

وأضاف: في نهاية المطاف، ربما كانت منصة انستغرام هي الأكثر استفادة.

ربما يكون إنستغرام ويوتيوب قد استحوذا على متابعي تيك توك، لكن التطبيقات لم تعيد خلق شعور الهنود بوجود منصة تيك توك.

فبالنسبة للعديد من كبار المؤثرين الهنود على تيك توك ومعجبيهم، لم يمض وقت طويل، حتى انتقلوا إلى تطبيقات شركتي ميتا وغوغل، وقد حقق كثيرون منهم نجاحاً مماثلاً.

فعلى سبيل المثال، صعدت المؤثرة الهندية جيت، التي تستخدم الاسم الأول من اسمهما فقط، إلى عالم النجومية عبر منصة تيك توك. وكانت تدرس عبر المنصة "اللغتين الإنجليزية الأمريكية" وتقدم كذلك من خلالها النصائح الحياتية والمحادثات الحماسية.

و بحلول الوقت الذي تم فيه حظر تيك توك، كان لديها عشرة ملايين متابع عبر ثلاثة حسابات.

في مقابلة عام 2020 مع بي بي سي، أعربت جيت عن مخاوفها بشأن مستقبل حياتها المهنية. ولكن بعد أربع سنوات، جمعت ما يقرب من خمسة ملايين متابع عبر إنستغرام ويوتيوب.

ومع ذلك، يقول المستخدمون والخبراء الذين تحدثت معهم بي بي سي إن شيئاً ما قد فُقد في مرحلة ما بعد حظر تيك توك .

ربما يكون إنستغرام ويوتيوب قد استحوذا على متابعي تيك توك، لكن التطبيقات لم تعيد خلق شعور الهنود بوجود منصة تيك توك.

ويقول باهوا نيخيل ، محلل سياسات التكنولوجيا الهندي ومؤسس موقع ميديا ناما الإخباري: "كان تيك توك مختلف نسبيا من حيث امتلاكه قاعدة مستخدمين ومبدعين".