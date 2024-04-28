يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 31 17

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 30 20

نخل 29 13

كاترين 26 12

الطور 29 20

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 30 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 24

حلايب 29 23

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 21

قنا 36 23

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 36 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 38 27

المدينة المنورة 36 22

الرياض 35 21

المنامة 32 25

أبوظبي 36 27

الدوحة 32 25

الكويت 37 26

دمشق 30 16

بيروت 23 20

عمان 25 16

القدس 25 16

غزة 23 19

بغداد 40 24

مسقط 30 27

صنعاء 26 13

الخرطوم 44 29

طرابلس 25 19

تونس 24 14

الجزائر 18 14

الرباط 20 9

نواكشوط 29 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 13

إسطنبول 19 13

إسلام آباد 26 17

نيودلهي 38 26

جاكرتا 34 25

بكين 23 13

كوالالمبور 33 26

طوكيو 25 18

أثينا 25 16

روما 26 10

باريس 16 7

مدريد 17 7

برلين 25 12

لندن 11 6

مونتريال 19 8

موسكو 16 7

نيويورك 23 17

واشنطن 30 15

أديس أبابا 23 14