الصين تصدر خطة عمل لمدة 3 سنوات لدعم التجارة الرقمية

تشمل خطة عمل الصين للتجارة الرقمية لمدة 3 سنوات، 5 مجالات رئيسية لتعزيز وتقوية الدعم للشركات الرقمية، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة.

وتغطي خطة العمل الفترة من عام 2024 حتى عام 2026، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وستقيم السلطات نظاما لمراقبة وتقييم التجارة الرقمية وتحسين مستويات الحوكمة وتعزيز الدعم الفكري.

وتهدف الخطة إلى توسيع أنماط الاستهلاك الجديدة، من خلال تعزيز التكامل عبر الانترنت وغير ذلك وتحفيز إمكانات الاستهلاك في المناطق الريفية.

وتسعى الخطة إلى تعزيز الارتباط بين أسواق التجارة المحلية والخارجية والنهوض بالتطوير الرقمي للخدمات اللوجستية، في مجال التداول التجاري لتحفيز الاستهلاك الرقمي بشكل أفضل.