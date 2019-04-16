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أوباما: كاتدرائية نوتردام واحدة من أعظم الكنوز في العالم.. ونتضامن مع الشعب الفرنسي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 2:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 2:17 ص

علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف في تغريدة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الاثنين، أن «كاتدرائية نوتردام تعد واحدة من أعظم الكنوز في العالم، وتضامننا مع الشعب الفرنسي في هذا التوقيت».

واستطرد: «إنه من طبيعتنا أن نقدم التعازي عندما نشهد التاريخ يضيع، لكنه كذلك من طبيعتنا أن نعيد البناء من أجل المستقبل، بكل ما أوتينا من قوة».

واندلع أمس الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

 


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