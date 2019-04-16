الثلاثاء 16 أبريل 2019 4:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الكاميرون تعتقل 30 نيجيريا للاشتباه في علاقتهم بحركة بوكو حرام المتطرفة

ياوندى - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:36 ص

اعتقلت السلطات في الكاميرون 30 مواطنا نيجيريا بعد عبورهم الحدود بشكل غير مشروع، وذلك للاشتباه في علاقاتهم بحركة "بوكو حرام" المتطرفة.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن متحدث باسم الشرطة الكاميرونية قوله إن هؤلاء الأشخاص عبروا الحدود إلى داخل الكاميرون انطلاقا من أحد معاقل "بوكو حرام"، دون الحصول على تصاريح مسبقة أو حيازة أوراق ثبوتية.

وأضاف أن اعتقالهم جاء بعد أن عجزوا عن تحديد أسماء الأشخاص الذين يزعمون زيارتهم داخل الكاميرون، الأمر الذي عزز الشكوك في انتمائهم لحركة "بوكو حرام"، وهو ما تتعامل معه سلطات الكاميرون بجدية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك