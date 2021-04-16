الأمم المتحدة: 31 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في منطقة غرب أفريقيا

أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراعات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع بأكثر من 30% على أساس سنوي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.



وقال البرنامج في بيان اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 31 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على إطعام أنفسهم بين يونيو وأغسطس، وهي الفترة التي يكون فيها الغذاء شحيحا قبل موسم الحصاد المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال كريس نيكوي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا: "في غرب أفريقيا، يقود الصراع بالفعل الجوع والبؤس".



وأضاف "الارتفاع المستمر في الأسعار بمثابة عامل مضاعف للبؤس، ويدفع بالملايين إلى الجوع واليأس بشكل أعمق".



ويقدر برنامج الأغذية العالمي ومقره روما أن أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت بنسبة 40% تقريبا عن متوسط ​​الخمس سنوات.



ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي أفقدت الكثيرين وظائفهم.