 فيديو.. إيمان البحر درويش: رفضت غناء تتر مسلسل البرنس علشان الكلام وحش أوي - بوابة الشروق
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فيديو.. إيمان البحر درويش: رفضت غناء تتر مسلسل البرنس علشان الكلام وحش أوي

ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش
أمل محمود
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:35 م
قال الفنان إيمان البحر درويش، إنه رفض غناء تتر مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان لأنه لم تعجبه الكلمات، معقبًا: «الكلام وحش أوي ومعجبنيش».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أنه لم يسمع التتر بصوت الفنان أحمد سعد أو حتى العمل، موضحًا أنه قال للمخرج محمد سامي وقتها أنه إذا غنى هذه الكلمات ستكون «وصمة عار» في جبينه.
وتابع: «الكلام دا أنا مغنيهوش ورفضته علشان دا زوقي»، موضحًا أن غناء أحمد سعد للتتر يرجع لأن هذا ذوقه، كما أن هذا الأمر لا يعنيه.


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