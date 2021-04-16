قال الفنان إيمان البحر درويش، إنه رفض غناء تتر مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان لأنه لم تعجبه الكلمات، معقبًا: «الكلام وحش أوي ومعجبنيش».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أنه لم يسمع التتر بصوت الفنان أحمد سعد أو حتى العمل، موضحًا أنه قال للمخرج محمد سامي وقتها أنه إذا غنى هذه الكلمات ستكون «وصمة عار» في جبينه.

وتابع: «الكلام دا أنا مغنيهوش ورفضته علشان دا زوقي»، موضحًا أن غناء أحمد سعد للتتر يرجع لأن هذا ذوقه، كما أن هذا الأمر لا يعنيه.



