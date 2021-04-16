روسيا تطرد 5 دبلوماسيين بولنديين ردا على تصرفات وارسو

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إن روسيا ستطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين ردا على تصرفات وارسو.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية: "طالبت وارسو ثلاثة دبلوماسيين روس بمغادرة بولندا، وفي المقابل، سيتم طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من روسيا".

وأعلنت السلطات البولندية، أمس الخميس، ثلاثة من الدبلوماسيين الروس أشخاصًا غير مرغوب بهم على أراضي الدولة، وكان أساس هذا القرار هو انتهاك شروط وضعهم الدبلوماسي والقيام بأنشطة ضد بولندا.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في بيان لها، أن الوزارة استدعت السفير الروسي سيرجي أندرييف وسلمته مذكرة دبلوماسية تنص على أن ثلاثة موظفين في سفارة الاتحاد الروسي في وارسو "أشخاص غير مرغوب فيهم".