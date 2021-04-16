 زراعة دمياط: حصاد 1700 فدان من محصول القمح بنطاق المحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زراعة دمياط: حصاد 1700 فدان من محصول القمح بنطاق المحافظة

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 10:35 ص

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط، حصاد 1700 فدان من محصول القمح هذا العام بكافة أنحاء المحافظة.

وقال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط - في تصريح اليوم الجمعة - بأن عملية حصاد القمح تسير بشكل طبيعي دون توقف وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .. مشيرا إلى أن كافة الشون التي تم تجهيزها لاستقبال المحصول جاهزة للاستقبال وسوف يتم التوريد خلال أيام.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن النتائج الأولية للحصاد تبشر بإنتاج متميز يصل إلى 22 أردبًا للفدان، وذلك نتيجة اتباع الإرشادات التي قامت بها مديرية الزراعة، فضلا عن المتابعة اليومية من المديرية.

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